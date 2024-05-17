В Киеве этой ночью снесли "храм-МАФ" незаконно построенный в буферной зоне ЮНЕСКО

17 мая в Киеве демонтировали здание, которое вопреки законодательству самовольно возвела религиозная община УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

Источник: Медиацентр Украины

Детали: По документам это были три киоска по 20 м кв, откуда появилось название "храм-МАФ".

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Возведение сооружения состоялось с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено.

Прямая речь директора Сокровищницы Национального музея истории Украины Натальи Панченко: "Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам".

Еще детали: Во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 года религиозная община УПЦ МП была обязана самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но проигнорировала это. Неоднократно за невыполнение решения суда на нарушителя накладывался штраф, который не выплачивался.

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Для выполнения работ по демонтажу необходимо оборудование и лицензирование. Это работы повышенной опасности и для их выполнения необходима организация с соответствующим лицензированием.

Музей не имел собственных средств на демонтаж, поэтому объявил о сборе 772 тысяч гривен для сноса "храма-МАФа". За 16 часов с момента объявления удалось собрать 870 тысяч гривен. Донатили 2266 человек. Самые большие два доната - по 30 тысяч гривен, а самый маленький - 10 копеек.

Государственная исполнительная служба, которая является ключевой в обеспечении исполнения решения суда, привлекла подрядчика - строительную компанию "Смайл констракшн".

Компания получит 772 тысячи гривен на выполнение работ. Поскольку компания проявила инициативу провести все работы бесплатно, после уплаты налогов и представления финансовой отчетности остаток средств компания перечислит на ВСУ.

За избыточные средства, которые были получены во время сбора и находятся на балансе Музея, приобретены сопутствующие материалы для сноса сооружения. За потраченную сумму Музей отчитается перед общественностью.

Предметы из утвари снесенного здания по постановлению госисполнителя будут переданы в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Заповедник имеет необходимые площади для хранения этих вещей и уже предоставил письменное согласие.

Название "храма-МАФа" "Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы" было выбрано исключительно с целью введения в заблуждение, смешения понятий, создания иллюзии древности незаконного сооружения и правопреемства между ним и Десятинной церковью, остатки фундаментов которой находятся в непосредственной близости к самострою. Показательно и то, что настоятелем здесь был Гедеон (Юрий Харон) - лицо, имеющее несколько гражданств, в том числе российское.

Дополнено: Национальный музей истории Украины также обнародовал заявление "относительно незаконных сооружений на землях исторического значения".

Дословно: "История своевольного сооружения этого здания на особо ценных землях, владельцем которых является государство, станет хрестоматийным примером безответственности чиновников и одновременно неуважения к культурному наследию Украины международного значения.

Многие люди воспринимают музей только как специальное здание, в котором хранятся и экспонируются памятники истории и культуры. Но есть музеи особенные, которые следует рассматривать в неразрывной связи с территорией, на которой они расположены. Такими примерами являются Парфенон с Акрополисом в Греции и Капитолийский холм в Риме с памятниками всемирного значения. В Киеве таким местом является Старокиевская гора с усадьбой Национального музея истории Украины, которые образуют целостный комплекс со зданием учреждения".

Фото: Национальный музей истории Украины

Еще детали: В Национальном музее истории отметили, что для Украины эта территория - главное место памяти, сохранять и уважать которое обязаны не только граждане нашей страны, но и иностранцы, независимо от политических, культурных и религиозных взглядов.

В планах музея - использование территории и в частности освобожденного участка для проведения просветительских мероприятий и детских программ, посвященных как древнему прошлому, так и современной истории Украины. Также в будущем планируются археологические исследования участков, которые до сих пор не были изучены или не стали экспозиционными объектами.