Штрафы для уклонистов: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: В частности, на сайте парламента указано, что 17 мая закон вернули с подписью президента.
Закон предусматривает, что за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) будут устанавливаться следующие штрафы:
- в мирное время - от 3400 до 5100 гривен;
- повторно в течение года - от 5100 до 8500 гривен;
- в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен.
В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы:
- в мирное время – от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен - для должностных и юридических лиц;
- повторно в течение года – от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц;
- в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен - для должностных и юридических лиц.
Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.
Также законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК документов, подтверждающих получение вызова.
Предыстория:
- В первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Ко второму чтению эту норму исключили.