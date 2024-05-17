Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Польше вспыхнул лесной пожар: сгорела машина пожарных

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 19:38

На северо-востоке Польши в Подляском воеводстве пожарные борются с крупным лесным пожаром.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Пожар вспыхнул вблизи населенных пунктов Еленка и Клещеле. Государственная пожарная служба сообщила, что местность труднодоступна, поэтому пожарные не могут определить размер пожара. По приблизительным оценкам, горит площадь около 10 гектаров.

Реклама:

Это верховой пожар, то есть горят кроны деревьев. Ситуацию осложняет сильный ветер.

В операции участвуют не только пожарные команды, но и два пожарных самолета Государственного лесного хозяйства и полицейский вертолет Black Hawk.

"На лесной пожар в Подляском воеводстве был отправлен Black Hawk вместе с пожарными..., которые привезли с собой на операцию ведро Bambi", – сообщила Государственная пожарная служба на платформе X (Twitter).

ВИДЕО ДНЯ

Во время операции по тушению сгорела одна из пожарных машин. "В результате инцидента никто не пострадал", – сообщила Юстина Клюсевич, пресс-секретарь Белостокского регионального управления Государственной пожарной службы.

В пятницу представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский объявил, что в лесах по всей стране наблюдается высокая пожарная опасность. 

Большинство измерительных станций Института лесных исследований показывают, что влажность сосновой подстилки составляет менее 10 процентов, что означает чрезвычайную восприимчивость к возгоранию.

В начале мая в Бещадском национальном парке на территории Польши в труднодоступной местности возник пожар.

Напомним: Планы Европейского Союза на предстоящий сезон лесных пожаров включают развертывание сотен пожарных в наиболее уязвимых странах-членах, а также создание парка пожарных самолетов.

Темы: Польшапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Польша
Украина и Польша безотлагательно начинают готовить соглашение по безопасности - Зеленский
Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам
Польский министр заявил, что полякам надо дать "Нобеля" за помощь украинцам
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: