В Польше вспыхнул лесной пожар: сгорела машина пожарных

На северо-востоке Польши в Подляском воеводстве пожарные борются с крупным лесным пожаром.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Пожар вспыхнул вблизи населенных пунктов Еленка и Клещеле. Государственная пожарная служба сообщила, что местность труднодоступна, поэтому пожарные не могут определить размер пожара. По приблизительным оценкам, горит площадь около 10 гектаров.

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Это верховой пожар, то есть горят кроны деревьев. Ситуацию осложняет сильный ветер.

В операции участвуют не только пожарные команды, но и два пожарных самолета Государственного лесного хозяйства и полицейский вертолет Black Hawk.

"На лесной пожар в Подляском воеводстве был отправлен Black Hawk вместе с пожарными..., которые привезли с собой на операцию ведро Bambi", – сообщила Государственная пожарная служба на платформе X (Twitter).

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Во время операции по тушению сгорела одна из пожарных машин. "В результате инцидента никто не пострадал", – сообщила Юстина Клюсевич, пресс-секретарь Белостокского регионального управления Государственной пожарной службы.

В пятницу представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский объявил, что в лесах по всей стране наблюдается высокая пожарная опасность.

Большинство измерительных станций Института лесных исследований показывают, что влажность сосновой подстилки составляет менее 10 процентов, что означает чрезвычайную восприимчивость к возгоранию.

В начале мая в Бещадском национальном парке на территории Польши в труднодоступной местности возник пожар.

Напомним: Планы Европейского Союза на предстоящий сезон лесных пожаров включают развертывание сотен пожарных в наиболее уязвимых странах-членах, а также создание парка пожарных самолетов.