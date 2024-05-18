США наращивают потенциал для ведения войны в космосе - СМИ

Пентагон торопится расширить свои возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет растущую угрозу для американских спутников на орбите.

Источник: The New York Times, "Европейская правда"

Детали: Подробности планов Пентагона остаются строго засекреченными, но чиновники Министерства обороны США все чаще признают, что эта инициатива отражает серьезные изменения в военных операциях, где космос рассматривают как поле битвы.

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Соединенные Штаты больше не будут полагаться только на военные спутники для связи, навигации, отслеживания и нацеливания на наземные угрозы – инструменты, которые в течение десятилетий давали Пентагону значительное преимущество в конфликтах.

Вместо этого Министерство обороны США стремится приобрести новое поколение средств наземного и космического базирования, которые позволят ему защищать свою спутниковую сеть от нападений и, в случае необходимости, срывать или выводить из строя вражеские космические аппараты на орбите, заявили представители Пентагона в ряде интервью, выступлений и недавних заявлений.

Новая стратегия кардинально отличается от предыдущих военных программ в космосе расширением диапазона наступательных возможностей.

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Представители Пентагона и недавняя несекретная оценка директора национальной разведки говорят о том, что и Россия, и Китай уже испытали или развернули такие системы, как наземные высокоэнергетические лазеры, противоспутниковые ракеты или маневренные спутники, которые могут быть использованы для вывода из строя американских космических объектов.

Беспокойство лишь усилилось с появлением сообщений, что Россия, возможно, разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое может уничтожить все спутники на орбите – как коммерческие, так и военные.

Использование Россией средств электронного глушения во время войны в Украине, которые порой выводили из строя передовые американские системы вооружений, официальные представители Пентагона называют еще одной причиной того, что Соединенные Штаты должны усилить свою оборону в космосе.

Движение к усилению боевого потенциала в космосе обусловлено также и расширением парка китайских военных средств в космосе.

Напомним: США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу.

Читайте подробную статью на эту тему: Новые звездные войны: как США реагируют на планы РФ по ядерному взрыву в космосе.