США наращивают потенциал для ведения войны в космосе - СМИ
Пентагон торопится расширить свои возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет растущую угрозу для американских спутников на орбите.
Источник: The New York Times, "Европейская правда"
Детали: Подробности планов Пентагона остаются строго засекреченными, но чиновники Министерства обороны США все чаще признают, что эта инициатива отражает серьезные изменения в военных операциях, где космос рассматривают как поле битвы.
Соединенные Штаты больше не будут полагаться только на военные спутники для связи, навигации, отслеживания и нацеливания на наземные угрозы – инструменты, которые в течение десятилетий давали Пентагону значительное преимущество в конфликтах.
Вместо этого Министерство обороны США стремится приобрести новое поколение средств наземного и космического базирования, которые позволят ему защищать свою спутниковую сеть от нападений и, в случае необходимости, срывать или выводить из строя вражеские космические аппараты на орбите, заявили представители Пентагона в ряде интервью, выступлений и недавних заявлений.
Новая стратегия кардинально отличается от предыдущих военных программ в космосе расширением диапазона наступательных возможностей.
Представители Пентагона и недавняя несекретная оценка директора национальной разведки говорят о том, что и Россия, и Китай уже испытали или развернули такие системы, как наземные высокоэнергетические лазеры, противоспутниковые ракеты или маневренные спутники, которые могут быть использованы для вывода из строя американских космических объектов.
Беспокойство лишь усилилось с появлением сообщений, что Россия, возможно, разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое может уничтожить все спутники на орбите – как коммерческие, так и военные.
Использование Россией средств электронного глушения во время войны в Украине, которые порой выводили из строя передовые американские системы вооружений, официальные представители Пентагона называют еще одной причиной того, что Соединенные Штаты должны усилить свою оборону в космосе.
Движение к усилению боевого потенциала в космосе обусловлено также и расширением парка китайских военных средств в космосе.
Напомним: США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.
Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу.
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