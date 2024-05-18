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Разведка Британия отметила успешность украинских атак по Крыму

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 13:58
Разведка Британия отметила успешность украинских атак по Крыму
иллюстративное Фото: Getty Images

Минобороны Великобритании считает, что последние успешные атаки Украины привели к общему ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма.

Источник: обзор британского Минобороны о российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: 14 мая украинские военные нанесли удары по российским военным объектам, в результате которых были уничтожены элементы зенитно-ракетной батареи C-400 на аэродроме Бельбек, включая радар и пусковые установки. 

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Кроме того, сообщается, что по меньшей мере два самолета МиГ-31БМ были уничтожены на земле.

Это четвертый случай за последний месяц, когда российская противовоздушная оборона в Крыму понесла потери. 

Ранее Вооруженные силы Украины провели успешные действия по радиолокационной станции "Ай-Петри", а также по аэродрому "Джанкой".

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Совокупный эффект этих ударов привел к общему ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма, одновременно продемонстрировав способность Украины влиять на операции российской ПВО, отмечают в обзоре.

Очень вероятно, что это приведет к тому, что Россия будет вынуждена рассредоточить воздушные средства или рисковать потерей большего количества самолетов, а также передислоцировать средства ПВО из других мест. 

Уменьшение покрытия самолетов A-50 и их рассредоточение с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению количества летных часов и частоты вылетов истребителей для заполнения пробелов в покрытии, что приведет к увеличению проблем с техническим обслуживанием их флотов.

Темы: Крымракетный ударПВО
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