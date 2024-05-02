Ракетный удар РФ по Одессе: глава ОВА сообщил о последствиях и опубликовал фото

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате вечерней атаки РФ на Одессу составляет 14 человек, он добавил, что продолжается тушение пожара, а также опубликовал фото последствий ракетного удара.

Источник: Кипер в Телеграмм

Прямая речь: "В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна".

Реклама:

Детали: По словам Кипера, пострадали 14 человек, одного мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Всем остальным оказали помощь на месте.

Прямая речь: "Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения".

ракетный удар по Одессе 1 мая, фото: Телеграм Кипера

ракетный удар по Одессе 1 мая, фото: Телеграм Кипера

ракетный удар по Одессе 1 мая, фото: Телеграм Кипера

Что предшествовало: Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами Одессу, было известно о 13 пострадавших.