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Ракетный удар РФ по Одессе: глава ОВА сообщил о последствиях и опубликовал фото

Ольга ГлущенкоЧетверг, 2 мая 2024, 01:50
Ракетный удар РФ по Одессе: глава ОВА сообщил о последствиях и опубликовал фото
ракетный удар по Одессе 1 мая, фото: Телеграм Кипера

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате вечерней атаки РФ на Одессу составляет 14 человек, он добавил, что продолжается тушение пожара, а также опубликовал фото последствий ракетного удара.

Источник: Кипер в Телеграмм

Прямая речь: "В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна".

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Детали: По словам Кипера, пострадали 14 человек, одного мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Всем остальным оказали помощь на месте.

Прямая речь: "Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения".

 
ракетный удар по Одессе 1 мая, фото: Телеграм Кипера
 
ракетный удар по Одессе 1 мая, фото: Телеграм Кипера
 
ракетный удар по Одессе 1 мая, фото: Телеграм Кипера

Что предшествовало: Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами Одессу, было известно о 13 пострадавших.

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Темы: Одессаракетный удар
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