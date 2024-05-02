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ISW проанализировал вероятную переброску российских десантных дивизий на восточное направление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 2 мая 2024, 05:14
ISW проанализировал вероятную переброску российских десантных дивизий на восточное направление
российские десантники, фото: "Беларусь сегодня"

Оккупанты, вероятно, прибегнут к переброске своих воздушно-десантных дивизий из Запорожской области на восток.

Источник: ISW

Детали: Согласно проанализированным данным экспертов Института изучения войны (ISW), российские военные могут перебрасывать части 76-й и 7-й воздушно-десантных дивизий из Запорожской области в направлении восточной Украины, вероятно, для усиления и интенсификации текущих наступательных операций.

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Несмотря на это, ISW пока не нашел подтверждения того, что части 76-й и 7-й дивизий ВДВ были передислоцированы на другие направления, хотя российские и украинские сообщения являются важными, и любая передислокация ВДВ из Запорожской области на восток Украины требует более тщательного изучения в ближайшие дни.

В отчете отмечают, что любая передислокация этих подразделений предоставит российским войскам возможность интенсифицировать наступательные операции и оказывать все большее давление на украинские силы, независимо от того, где они будут расположены.

ISW не дает оценки того, какой район является наиболее вероятным для передислокации сил российских ВДВ, если таковая вообще произойдет.

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Вместе с тем ISW будет продолжать отслеживать сообщения о возможной передислокации частей 76-й и 7-й дивизий ВДВ, поскольку это представляет значительный риск для способности Украины замедлить продолжающиеся российские наступательные операции на востоке Украины в ближайшие недели до прибытия американской помощи в сфере безопасности.

Ключевые выводы ISW за 1 мая:

  • По сообщениям, российские военные перебрасывают части 76-й и 7-й воздушно-десантных дивизий из Запорожской области в направлении восточной Украины, вероятно, для усиления и интенсификации текущих наступательных операций.
  • Российские военные могут попытаться перебросить элементы 76-й или 7-й дивизии ВДВ или обеих дивизий на восток Украины для поддержки наступательных операций России в Донецкой области и воспользоваться текущим окном уязвимости до того, как американская военная помощь начнет поступать к линии фронта в полном объеме.
  • В ночь с 30 апреля на 1 мая украинские войска второй раз менее чем за месяц нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области.
  • Российские СМИ усиливают антизападную риторику бывшего премьер-министра Грузии и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и негативно изображают грузин, протестующих против законопроекта об "иностранных агентах", вероятно, пытаясь дестабилизировать ситуацию в Грузии.
  • ООН и западные организации продолжают демонстрировать, что Северная Корея и КНР прямо и косвенно помогают России в военных действиях.
  • Российские инсайдерские источники предполагают, что уголовное расследование против заместителя министра обороны России Тимура Иванова может также касаться другого заместителя министра обороны Рустама Цаликова.
  • Агентство Bloomberg сообщило, что четыре российских танкера, попавших под санкции, сменили названия.
  • Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Часового Яра и Авдеевки, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
  • Российские власти продолжают вербовать осужденных преступников для участия в боевых действиях в Украине.

Темы: ISWвойна
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