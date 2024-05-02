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Часов Яр: Associated Press показало с дрона "апокалиптическую" картину атакованного РФ города

Станислав ПогориловЧетверг, 2 мая 2024, 10:40
Часов Яр: Associated Press показало с дрона апокалиптическую картину атакованного РФ города
Фото: скриншот с видео Associated Press

Агентство Associated Press получило снятое в понедельник эксклюзивное видео с дрона, как выглядит разрушенный город Часов Яр в Донецкой области, который непрерывно атакуют и пытаются захватить российские войска.

Источник: Associated Press

Дословно: "На кадрах видно, что Часов Яр, расположенный среди зеленых полей и лесов, превратился в апокалиптическую картину. Разрушения напоминают города Бахмут и Авдеевку, которые Украина сдала после месяцев обстрелов и огромных потерь для обеих сторон".

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Детали: В городе не осталось ни одного целого здания, дома и муниципальные офисы обуглены, а город, в котором когда-то проживало 12 000 жителей, теперь почти безлюдный.

На видео с дрона хорошо видно сожженные многоэтажки и Борисоглебский храм, расположенные на микрорайоне Восточный или Канал - это часть города, отделенная от центра каналом "Северский Донец-Донбасс" и стоящая ближе всего к Бахмуту.

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В Associated Press отмечают, что захват города дал бы России контроль над холмом, с которого она может атаковать другие города, составляющие основу восточной обороны Украины. "Это создало бы почву для потенциально более широкого российского наступления, которое, по словам украинских чиновников, может начаться уже в этом месяце", - написало агентство.

Что предшествовало: 14 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. Он отметил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
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