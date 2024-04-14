Сырский: Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

Источник: Сырский во время визита на одно из направлений

Прямая речь Сырского: "Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

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Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая".

Детали: Сирский после двухдневного визита на фронт сделал выводы о необходимости повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, а также наращивания численности высокотехнологичных беспилотных систем различного назначения с подготовленными операторами, повышения качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника.