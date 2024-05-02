Зеленский о саммите в Швейцарии: Приглашены главы государств со всех континентов

Президент Владимир Зеленский заявил, что на саммит мира в Швейцарии 15-16 июня приглашены главы государств и правительств со всех континентов.

Источник: Зеленский в X (Twitter)

Дословно: "Согласно нашим договоренностям с президентом Швейцарии Виолой Амхерд первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, вблизи города Люцерн в Швейцарии.

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К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам".

Детали: Зеленский уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины.

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По его словам, речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире: "Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Следовательно, наш общий глобальный долг - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом саммите мира в Швейцарии".

В ОП добавили, что украинскую формулу мируже а пока поддержали более 80 государств мира.

Отмечается, что Россия предпринимает усилия, чтобы сорвать саммит: "Мы знаем обо всех планах врага. У него не получится".

Дословно глава ОП Андрей Ермак: "Если весь мир объединится вокруг украинской Формулы мира, Путин больше не сможет прикрывать своей ложью дальнейшее продолжение войны. А мир получит платформу и инструмент для решения конфликтов".

Напомним: