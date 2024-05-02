После двух месяцев восстановления 110 бригада возвращается на фронт

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко заявила о своем возвращении на боевые позиции после двух месяцев отдыха. Перед этим она два года защищала Авдеевку.

Источник: сообщения бригады в Facebook, собеседники УП в бригаде

Детали: По данным УП среди военных 110-й бригады, за два месяца бригада не успела в достаточной степени отдохнуть, набрать людей и пройти согласование. Выход на боевые связан с обострением на одном из направлений фронта.

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Что предшествовало:

27 февраля 2024 года 110 бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на ротацию. В бригаде намекнули, что это первая ротация с начала полномасштабного вторжения.