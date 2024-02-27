Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

110 бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на ротацию: "Первая за 2 года войны"

Алена МазуренкоВторник, 27 февраля 2024, 19:22
110 бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на ротацию: Первая за 2 года войны
фото: Facebook 110-й бригады

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку, отошла на ротацию. В бригаде намекнули, что это первая ротация с начала полномасшатбного вторжения.

Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook

Дословно: "Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация.

Реклама:

Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков".

Детали: В 110-й бригаде поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода: "Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Авдеевкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Лавров оценил, как Россию хотят присоединить к "саммиту мира" Украины: это ультиматум
Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро для Украины
За неделю россияне потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ – Тарнавский
Российские войска обстреляли Кураховскую громаду, погиб человек
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: