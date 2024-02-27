110 бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на ротацию: "Первая за 2 года войны"

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку, отошла на ротацию. В бригаде намекнули, что это первая ротация с начала полномасшатбного вторжения.

Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook

Дословно: "Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация.

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Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков".

Детали: В 110-й бригаде поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода: "Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды".

Предыстория: