110 бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на ротацию: "Первая за 2 года войны"
110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку, отошла на ротацию. В бригаде намекнули, что это первая ротация с начала полномасшатбного вторжения.
Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook
Дословно: "Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация.
Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков".
Детали: В 110-й бригаде поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода: "Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды".
Предыстория:
- 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тогда командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что защитники закрепились на новых рубежах. ВСУ понесли потери, часть бойцов пропали без вести или попали в плен.
- 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.