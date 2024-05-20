В Международном уголовном суде просят выдать ордер на арест лидеров Израиля и ХАМАС за военные преступления

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан просит палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Источник: заявление Хана, обнародованное на сайте суда 20 мая, пишет "Европейская правда"

Детали: Хан заявил, что на основании доказательств, собранных его офисом, у него есть основания считать виновными в военных преступлениях на территории Израиля и в секторе Газа в период как минимум с 7 октября 2023 года Яхья Синвара, главу Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в секторе Газа, Мохаммеда Диаба Ибрагима Ад-Масри, главнокомандующего военного крыла ХАМАС, и Исмаила Ханию, главу политического бюро ХАМАС.

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Эти преступления включают истребление, убийство, захват заложников, пытки, изнасилование и сексуальное насилие во время заключения.

Также Хан заявил о собранных доказательствах, свидетельствующих об ответственности главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газы по меньшей мере с 8 октября 2023 года.

Эти обвинения включают причинение массового уничтожения, причинение голода как метода ведения войны, включая отказ в предоставлении гуманитарной помощи, умышленное нацеливание на гражданское население в конфликте.

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Теперь коллегия судей МУС рассмотрит ходатайство Карима Хана о выдаче ордеров на арест.

Ордера против израильских политиков станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Если МУС выдаст ордер на арест Нетаньяху, это решение поместит его в компанию главы России Владимира Путина, в отношении которого суд выдал ордер на арест за преступления, совершенные в Украине.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

СМИ утверждали, что в Конгрессе США готовят "месть" МУС в случае, если ордера все же будут выданы.