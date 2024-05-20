Остин: Ожидаем, что Украина будет использовать предоставленное оружие на своей территории

Соединенные Штаты выразили ожидание, что Киев будет применять предоставленное ему вооружение по целям в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн")

Детали: Министра обороны США спросили, может ли Украина использовать американские системы противовоздушной обороны для ударов по самолетам, которые бомбят Харьков с территории РФ.

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"Мы ожидаем, что они (в Украине) продолжат использовать предоставленное оружие по целям в Украине", – отметил Остин.

Глава Пентагона отметил, что в этом случае "воздушная динамика немного другая". Впрочем, добавил Остин, он не хочет спекулировать на эту тему.

Ранее бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, карьера которой была связана с Украиной и Россией, выразила убеждение, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории и Вашингтон с союзниками должен в этом помочь.

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Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.