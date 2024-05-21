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Politico: США предложат Грузии масштабную поддержку в случае отказа от антизападной риторики

Алена Ивашкив, Олег ПавлюкВторник, 21 мая 2024, 03:44
Politico: США предложат Грузии масштабную поддержку в случае отказа от антизападной риторики
Протесты в Грузии, фото: Getty Images

Американский законопроект о санкциях против грузинских чиновников, вызванный принятием скандального закона об "иноагентах", будет предлагать пакет экономической и безопасностной поддержки Тбилиси в случае его отказа от антизападной риторики и отступления в сфере прав человека.

Источник: Politico со ссылкой на текст законопроекта, "Европейская правда"

Детали: Согласно положениям проекта, который должен быть представлен в Палате представителей на этой неделе, США в случае выполнения Грузией политических критериев начнут переговоры об открытии преференциального торгового режима и либерализуют визовый режим для грузин.

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Документ также уполномочивает Белый дом в таком случае разработать пакет военной поддержки для Грузии, в частности "предоставление оборудования для безопасности и обороны, которое идеально подходит для территориальной обороны от российской агрессии, а также сопутствующие элементы обучения, технического обслуживания и поддержки операций".

Для этого США должны подтвердить, что "Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в возрождении демократии, о чем свидетельствуют, как минимум, честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная среда".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Законопроект, как сообщалось, содержит предложение санкций против представителей партии власти в Грузии и силовых структур в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" и чрезмерным применением силы против протестующих.
  • Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала скандальный закон, однако парламент может преодолеть ее вето и планирует сделать это.

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Темы: СШАГрузия
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