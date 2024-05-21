ISW: Российские войска концентрируют силы на Сумском направлении чтобы растянуть фронт

Российские войска концентрируют ограниченные, недоукомплектованные и не сплоченные силы на Сумском направлении, но даже такая российская группировка сил сможет достичь вероятного желаемого эффекта - оттянуть и зафиксировать украинские силы в районе границы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Заместитель командира украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, сообщил 20 мая, что российские войска, в том числе чеченские, накапливаются на Сумском направлении, но ограниченное количество российского личного состава позволяет предположить, что целью России является оттягивание и закрепление украинских сил в районе границы.

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Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 000-10 000 человек. Машовец считает, что эта группировка состоит из трех недоукомплектованных мотострелковых полков (в каждом из которых не хватает одного-двух батальонов); восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов; одного батальона ВДВ, переброшенных из разных частей, соединений и военных округов; и по меньшей мере двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.

ISW продолжает оценивать, что даже ограниченная российская активность на других участках границы ниже порога российских наступательных операций может привести к растяжению украинских сил вдоль широкого фронта. Российские силы смогут растянуть и прикрепить украинские силы к границе до тех пор, пока Россия угрожает проникновением на другие приграничные территории за пределами севера Харьковской области.

Ключевые выводы ISW за 20 мая:

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