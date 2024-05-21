Глава МИД Германии в Киеве: в седьмой раз с начала с начала полномасштабной войны

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 21 мая прибыла в Киев с седьмым с начала полномасштабного вторжения России визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкие СМИ, в частности, n-tv

Детали: Министр прибыла во вторник утром с визитом, который традиционно не был анонсирован из соображений безопасности.

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Видео с прибытием министра разместил в соцсети X журналист Spiegel Кристоф Шульт.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

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Бербок призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

"Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, она срочно нуждается в большей противовоздушной обороне", – заявила она в начале своего седьмого визита солидарности в Украину с момента начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

"Мы должны сейчас объединить усилия, чтобы Украина могла выжить (...) и чтобы войска Путина не оказались вскоре у наших собственных границ", – обратилась Бербок к международным партнерам.

Глобальная инициатива по усилению противовоздушной обороны, которую она запустила вместе с министром обороны Борисом Писториусом, собрала почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинским силам противовоздушной обороны, отметила министр.

"И мы интенсивно работаем над тем, чтобы эта сумма стала еще больше. Мы переворачиваем каждый камень несколько раз и продвинулись вперед с дополнительным комплексом Patriot", – добавила она.

Несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

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