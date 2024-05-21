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"Суспільне" выходит из телемарафона, но останется в проекте

Алена Мазуренко, Ангелина СтрашкуличВторник, 21 мая 2024, 11:29
Суспільне выходит из телемарафона, но останется в проекте

Общественное вещание с 21 мая выходит из телемарафона "Единые новости", однако продолжит обмениваться контентом с участниками марафона.

Источник: сообщение "Суспільного", председатель правления Общественного Вещания Николай Чернотицкий в комментарии УП 

Дословно: "В рамках марафона "Единые новости #UАразом" Общественное вещание, институт, который имеет особый юридический статус, обеспечит производство собственной части информационного марафона, который будет транслироваться на общенациональном телеканале Первый.

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С 21 мая Общественное вещание будет усиливать на канале Первый информационный блок марафона дополнительным контентом Общественное Новости, "Суспільне. Студия", документальными фильмами собственного производства и расследованиями, а также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона "Единые новости #UАразом".

Детали: Председатель правления Общественного вещания Николай Чернотицкий заявил, что "Общественное" расширит производство собственного контента на Первом канале в рамках телемарафона.

Сообщается, что участники марафона заключили дополнительное соглашение к меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве от 30 мая 2022 года.

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Прямая речь Чернотицкого для УП: "У нас остается сотрудничество. Мы продолжаем обмениваться контентом. Единственное, что мы юридически остаемся в марафоне. И у нас изменения в меморандуме. Просто мы решили, что контента у Общественного больше и мы расширяем свое вещание на Первом канале Общественного вещателя. Мы не будем в ротации слотов, но мы на своем канале будем вести расширенное вещание и это все также юридически будет считаться в рамках "Единого марафона".

Наш контент будет использоваться марафоном. Сотрудничество будет осуществляться в рамках меморандума, который давно заключен.

Мы не ушли из марафона. У нас была длительная дискуссия. Мы не договорились о распределении слотов. Мы рассматривали разные варианты. Мы не согласились, когда нам предложили, что мы не будем вещать в вечерних слотах. Для нас это было недопустимо. Мы дискутировали две недели. В ходе обсуждений родилась идея переформатирования телемарафона и расширения вещания на Первом канале. Нас это устроило. Мощностей у нас хватает. Мы будем наращивать собственное производство на Первом канале общественного вещателя".

Напомним:

  • В начале полномасштабного вторжения крупнейшие коммерческие вещатели, телеканал "Рада" и Общественное, объединились и создали круглосуточный информационный марафон "Единые новости".

Темы: телевидениевойна"Суспильне"
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