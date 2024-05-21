НАБУ и СБУ пришли с обысками в Государственную судебную администрацию

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины во вторник 21 мая проводят обыски в Государственной судебной администрации.

Источник: прессслужба ГСА

Дословно: "В связи со следственными действиями по поводу возможной причастности работников департамента информационных технологий Государственной судебной администрации Украины к совершению уголовного правонарушения (при проведении тендеров)… детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.

Реклама:

ГСА Украины заявляет о нулевой толерантности к коррупции и будет всячески способствовать работе правоохранительных органов для установления истины и привлечения виновных к ответственности".