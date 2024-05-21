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НАБУ и СБУ пришли с обысками в Государственную судебную администрацию

Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 12:02
НАБУ и СБУ пришли с обысками в Государственную судебную администрацию
фото с сайта advokatpost.com

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины во вторник 21 мая проводят обыски в Государственной судебной администрации.

Источник: прессслужба ГСА

Дословно: "В связи со следственными действиями по поводу возможной причастности работников департамента информационных технологий Государственной судебной администрации Украины к совершению уголовного правонарушения (при проведении тендеров)… детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.

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ГСА Украины заявляет о нулевой толерантности к коррупции и будет всячески способствовать работе правоохранительных органов для установления истины и привлечения виновных к ответственности".

Темы: обыскиНАБУСБУ
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