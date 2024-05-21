В Донецкой области полицейские незаконно насчитали подчиненным почти 2,7 млн "боевых"

В Донецкой области правоохранители разоблачили руководителей полицейских учреждений, которые безосновательно насчитали подчиненным более 2,6 миллиона гривен боевых доплат.

Источник: Государственное бюро расследований, Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в ноябре 2022 года начальник Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области организовал схему неправомерного получения подчиненными дополнительного денежного вознаграждения. Речь идет о выплатах сотрудникам полиции, предусмотренных постановлением правительства и соответствующим приказом МВД Украины на период действия военного положения.

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Своим сообщником чиновник привлек главного бухгалтера сектора финансового обеспечения возглавляемого им учреждения и начальников Бахмутского районного и Славянского городского отделений.

Благодаря их усилиям, на основании поддельных документов 24 полицейских за 3 месяца получили "боевые" выплаты на общую сумму около 2,7 млн. грн.

При этом указанные сотрудники не выполняли задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии противника, разведывательных и контрдиверсионных действий, оперативного разминирования, эвакуации населения и охраны объектов во время непосредственного огневого поражения.

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Таким образом четверым правоохранителям сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, наложении ареста на имущество подозреваемых и отстранении их от должности.