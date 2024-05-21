Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Донецкой области полицейские незаконно насчитали подчиненным почти 2,7 млн "боевых"

Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 12:59
В Донецкой области полицейские незаконно насчитали подчиненным почти 2,7 млн боевых
фото прокуратуры

В Донецкой области правоохранители разоблачили руководителей полицейских учреждений, которые безосновательно насчитали подчиненным более 2,6 миллиона гривен боевых доплат.

Источник: Государственное бюро расследований, Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в ноябре 2022 года начальник Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области организовал схему неправомерного получения подчиненными дополнительного денежного вознаграждения. Речь идет о выплатах сотрудникам полиции, предусмотренных постановлением правительства и соответствующим приказом МВД Украины на период действия военного положения.

Реклама:

Своим сообщником чиновник привлек главного бухгалтера сектора финансового обеспечения возглавляемого им учреждения и начальников Бахмутского районного и Славянского городского отделений.

Благодаря их усилиям, на основании поддельных документов 24 полицейских за 3 месяца получили "боевые" выплаты на общую сумму около 2,7 млн. грн.

При этом указанные сотрудники не выполняли задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии противника, разведывательных и контрдиверсионных действий, оперативного разминирования, эвакуации населения и охраны объектов во время непосредственного огневого поражения.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом четверым правоохранителям сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, наложении ареста на имущество подозреваемых и отстранении их от должности.

Темы: ГБРпрокуратураДонецкая областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:42Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты

За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью

Фицо идет на поправку, но очень медленно – его заместитель

"Укрэнерго" снова не прогнозирует отключение электроэнергии

Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения почти вдвое

Все новости...
ГБР
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
Арестовали пограничника, который застрелил нарушителя границы на Закарпатье
ГБР расследует гибель мужчины, бежавшего в Румынию: в него стреляли пограничники
Последние новости
05:40
видеоВ Москве – масштабный пожар, к тушению привлекли авиацию
05:15
обновлено от 00:42Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты
04:42
Обновлено от 2:42В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
04:29
БоксПлохие новости для Усика: промоутер Джошуа рассказал о судьбе титула IBF
04:04
ОбновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
03:54
боксФБУ готовит протест по результату проигрыша Захареева на Олимпийском отборочном турнире
03:00
КНДР запустила около 10 баллистических ракет малой дальности – СМИ
02:10
обновленоОккупанты нанесли очередные удары по Харькову, на месте прилета возник пожар
01:42
На фронте за сутки более 100 боевых столкновений, горячее всего на двух направлениях – Генштаб
01:14
ОбновленоВ Керчи были слышны взрывы, оккупанты говорят о повреждении паромов
Все новости...
Реклама:
Реклама: