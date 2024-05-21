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Совет ЕС разрешил забирать доходы от активов РФ в пользу Украины

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 21 мая 2024, 13:22
Совет ЕС разрешил забирать доходы от активов РФ в пользу Украины
Фото: Getty Images

Совет ЕС согласовал конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины

Совет ЕС 21 мая одобрил передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

Источник: об этом в соцсети X (Twitter) сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС, пишет "Европейская правда"

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Детали: "Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.

Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины", – говорится в сообщении.

Меньшая доля – 10% – пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.

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Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили эту инициативу 8 мая.

В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

Читайте также: Формула конфискации: по какому принципу прибыль от активов РФ пойдет на нужды Украины.

Темы: ЕСРосcия
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