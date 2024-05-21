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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине, три женщины ранены - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 21 мая 2024, 13:51
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине, три женщины ранены - ОВА
Фото: карта Google

Российские войска во вторник с дрона сбросили взрывчатку на населенный пункт Антоновка Херсонской области, в результате чего три женщины получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В Антоновке из-за атаки российского беспилотника пострадали трое местных жительниц".

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Детали: По его словам, в результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили женщины, 69, 75, 76 лет.

Всех с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу. "Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - отметил Прокудин.

Темы: Херсонская областьбеспилотникижертвы
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