«Дипломатическая практика»: в ЕС объяснили слова соболезнования из-за гибели президента Ирана

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в Брюсселе во вторник назвал "нормальной дипломатической практикой" соболезнования, которые выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель из-за гибели президента союзного России Ирана.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По его словам, в мире дипломатии "абсолютно нормально выражать соболезнования государству", когда внезапно умирает глава государства и его министр иностранных дел.

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Прямая речь: "Особенно если это происходит при таких обстоятельствах, как это произошло в Иране, поэтому мне нечего добавить, кроме того, что это была базовая дипломатическая мера, чтобы выразить соболезнования государству на институциональном уровне".

Со своей стороны представитель ЕК Эрик Мамер напомнил о позиции Еврокомиссии относительно внутренних репрессий в Иране, роли, которую Тегеран играет в захватнической войне РФ против Украины и в поддержке прокси на Ближнем Востоке в войне между ХАМАС и Израилем.

"Я думаю, что вам нужно четко различать нормальную дипломатическую практику, о которой говорил Петер (Стано) и которую, кстати, вы видели в других учреждениях по всему миру, и взгляды, которых мы придерживаемся относительно политики иранских властей", – отметил он.

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Предистория:

Накануне глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз "выражает соболезнования в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира-Абдоллахиана и других иранских чиновников в трагической катастрофе вертолета в воскресенье".

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник утром, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.

А еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич был вынужден дать объяснение, что активация картографической службы ЕС быстрого реагирования по просьбе Ирана на фоне аварии вертолета с иранским президентом на борту была "проявлением человечности".

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

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