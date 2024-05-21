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Генштаб: россияне 23 раза пытался прорвать оборону на Покровском направлении

Анастасия ПроцВторник, 21 мая 2024, 15:57
Генштаб: россияне 23 раза пытался прорвать оборону на Покровском направлении
фото: Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне продолжают наступательные действия на большинстве направлений. Больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области. В частности, на Покровском направлении оккупанты 23 раза пытались прорвать рубежи обороны.

Источник: сообщение Генштаба по состоянию на 14.00 21 мая

Дословно: "Наибольшая доля боев и в дальнейшем приходится на Покровское направление. С начала суток противник уже 23 раза пытался прорвать здесь наши рубежи обороны. Украинские воины отбивали атаки возле населенных пунктов Евгеновка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское; продолжаются боевые столкновения в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского. Ситуация сложная, но контролируемая".

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Детали: Также в Генштабе отметили, что с начала суток количество боевых столкновений по всему фронту возросло до 55.

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация здесь контролируемая.

На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны помешали штурмовым действиям российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестовое. В районе Синьковки бой продолжается.

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На Лиманском направлении один штурм россиян отбит в районе Тернов.

На Северском направлении российские войска совершили четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещеевки, Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении враг провел пока девять атак. Направления ударов агрессора - Часов Яр, Ивановское, а также Клещеевка и Андреевка. В районах двух последних населенных пунктов продолжаются три боевых столкновения.

На Кураховском направлении противник дважды пытался потеснить наших защитников, в частности на направлении Георгиевки, а также Красногоровки, где боевое столкновение продолжается.

На Времовском направлении украинские воины отбили пять безуспешных попыток оккупантов продвинуться в районе Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Ореховском направлении российская авиация нанесла удар в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, что на плацдарме на левом берегу реки Днепр, успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Темы: ГенштабДонецкая область
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