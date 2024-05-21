Зеленский о Путине: Из Кремля его вынесут только вперед ногами

Президент Владимир Зеленский отметил, что диалог с российским правителем Владимиром Путиным невозможен, поскольку руководитель РФ не является самостоятельной фигурой, и находится в вакууме ненависти к Украине, который поддерживает его окружение.

Источник: Зеленский в интервью Reuters

Детали: Журналисты напомнили, что в начале большой войны Зеленский стремился к диалогу с Путиным, они поинтересовались, хотел бы глава украинского государства такого диалога сейчас.

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Зеленский объяснил, что сейчас в этом нет смысла, поскольку на сегодня Путин не является самостоятельной фигурой.

"В этом проблема, он промывал людям мозг и мозг промыли ему. Он находится в информационном пузыре - в желании нас уничтожить. Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого - уничтожить тебя. И ты не можешь на сегодня найти здесь справедливый диалог", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Глобальный саммит мира в Швейцарии - один из форматов, в рамках которого нужно подготовить почву, "сильный документ и больше давления на Россию".

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Прямая речь: "Он (Путин - ред.) не будет всегда сильным, он стареет, он в любом случае умрет. Не то что - надо ждать этого момента. Все придет... Просто нельзя сейчас отдать свое государство. Потом его будет сложно вернуть. Как после 2014 года (это было) с Крымом и Донбассом. Как бы сложно ни было, не отстояли... Донбасс, Крым... и все стали забывать.

Не будет мир так долго думать об Украине, у всех есть свои вызовы внутри. Мы смогли поднять эту информационную волну и не остаться в одиночестве... но сейчас не все на Западе такие крепкие, как были в начале полномасштабного вторжения. Но тем не менее, есть силы и сдаваться нельзя.

Он (Путин -ред.) не самостоятельная фигура на сегодня, он волну нарративов дает, что Украина управляется Соединенными Штатами Америки, а он сам прежде всего руководствуется большими деньгами... Из Кремля его вынесут только вперед ногами. Его окружение держит его в этой системе. Нам нужно найти слабое место в этой системе. Если ежедневно искать и бороться, ты обязательно победишь".