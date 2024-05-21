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В Волчанске защитникам удалось стабилизировать ситуацию – "Хортица"

Алена МазуренкоВторник, 21 мая 2024, 16:20
В Волчанске защитникам удалось стабилизировать ситуацию – Хортица
фото: Константин и Влада Либеровы, которое опубликовала "Хортица"

На Харьковщине, в частности в Волчанске, защитникам удалось стабилизировать ситуацию, но обстановка остается сложной.

Источник: представитель начальник оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас на Харьковщине оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим Силам обороны и всем привлеченным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск".

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Детали: Волошин добавил, что ситуация в Харьковской области постоянно меняется.

Кроме того, российские войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону у Липцов, Волчанска и Старицы: "Наземные штурмы захватчики сочетают, конечно, с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области".

В течение прошлой недели армия РФ осуществила 83 атаки на этом направлении, а с начала суток зафиксировано пять боевых столкновений.

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Прямая речь: "Количество боестолкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает попыток сосредоточить усилия на направлении Стрелечья-Липцы и на захвате города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тылы наших войск".

Темы: Харьковская областьвойнаоккупация
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