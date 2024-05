Зеленский и глава МИД Германии поговорили о ситуации на фронте и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время ее визита в Киев говорили о ситуации на фронте и военных потребностях Украины, в частности ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Зеленского по итогам встречи

Детали: Зеленский выразил благодарность Германии за помощь, которую она оказывает Украине в борьбе за сохранение независимости.

I welcomed German Foreign Minister @ABaerbock on her seventh visit to Ukraine since Russia's full-scale invasion began.



I spoke about the frontline situation and Ukraine’s key defense needs. We discussed the joint initiative of German foreign and defense ministers to find… pic.twitter.com/BtuMLtHFqW