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Зеленский и глава МИД Германии поговорили о ситуации на фронте и ПВО

Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 18:26
Зеленский и глава МИД Германии поговорили о ситуации на фронте и ПВО
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время ее визита в Киев говорили о ситуации на фронте и военных потребностях Украины, в частности ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Зеленского по итогам встречи

Детали: Зеленский выразил благодарность Германии за помощь, которую она оказывает Украине в борьбе за сохранение независимости.

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"Я говорил о ситуации на фронте и ключевых оборонных потребностях Украины. Мы обсудили совместную инициативу министров иностранных дел и обороны Германии по поиску дополнительных систем Patriot и других систем ПВО для Украины", – отметил Зеленский.

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Как уже сообщалось, Бербок заверила, что Берлин не сомневается в легитимности Зеленского как президента в ситуации, когда Украина не может проводить выборы из-за военного положения.

Перед приездом Бербок, уже седьмым за время полномасштабной войны, Берлин объявил, что немецкая инициатива по усилению украинской ПВО собрала уже почти миллиард евро.

В общении с журналистами в Киеве Анналена Бербок рассказала, что планировала ехать в Харьков, но поездку пришлось отменить из-за ситуации с безопасностью.

Темы: ЗеленскийГермания
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