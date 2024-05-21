Кулеба подчеркнул партнерам, что удары по целям в России позволят быстрее закончить войну

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает, что Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории РФ, поскольку это поможет быстрее приблизить завершение войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Кулебы на брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве

Детали: Кулеба сделал свое заявление на фоне активных дискуссий в последнее время о том, должна ли Украина иметь право бить по российской территории оружием партнеров.

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Глава МИД подчеркнул, что удары Украины по целям на территории России абсолютно оправданы, поскольку это "та территория, с которой в Украину приходят смерть и разрушение".

"Если кто-то считает, что мы должны быть в слабой позиции и сидеть и ждать, пока смерть придет за нами, то не дождетесь – ни нашей смерти, ни нашей слабости.

Лучше быть на стороне Украины, потому что чем больше мы сможем уничтожить военных целей на территории РФ, тем быстрее закончится эта война победой Украины", – сказал министр.

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Кулеба также рассказал о просьбе Киева к союзникам сбивать российские ракеты со своей территории и отметил, что если они не хотят этого делать – есть альтернатива.

Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

Глава МИД Литвы выступил в поддержку такого разрешения для Украины.