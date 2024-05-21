С 18 июня в "Резерв+" будут QR-коды, которые позволят делать официальную выписку - Минобороны

С 18 июня Министерство обороны планирует сделать возможным генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из "Оберега", который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Сейчас информация, которую видит военнообязанный о себе из реестра „Оберег" в приложении имеет информативный характер, обеспечивает открытость и прозрачность государственного реестра „Оберег"..., чтобы человек увидел, что о нем знает государство и ТЦК. И если что-то неверно, мог быстро скорректировать эту информацию.

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Фактически с 18 июня мы планируем запустить QR-код, благодаря которому должностные лица из ТЦК и Нацполиции могут проверить информацию из реестра. Код позволит предоставить выписку из "Оберега" и предоставить такой выписки такую же юридическую силу как и военно-учетному документу, то есть приписному, или военному билету".

Предыстория: