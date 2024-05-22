Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В "Укрэнерго" призвали украинцев учиться жить с отключениями света

Алена ИвашкивСреда, 22 мая 2024, 01:06
В Укрэнерго призвали украинцев учиться жить с отключениями света
Владимир Кудрицкий, фото: Медиацентр Украина

Украинцы должны готовиться к отключениям света зимой, а не только летом, поскольку в зимний период года потребление электроэнергии растет.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного"

Детали: Он предупредил украинцев, что нужно на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света. Он говорит, что украинцев "ожидает непростая зима".

Реклама:

Прямая речь: "Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся".

Еще детали: Он сказал, что на восстановление электростанций, которые атаковала российская армия, нужны месяцы и годы. Поэтому не надо ожидать, что "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света: "Это не будут блэкауты, а контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем, чтобы сохранить целостность системы. Это нужно понять".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей от электроэнергии.
  • В "Укрэнерго" рассказали что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Темы: электроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
электроэнергия
ДТЭК: Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве на завтра обеспечат 73% потребностей
В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление
В понедельник вечером планируются отключения по всей Украине
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: