США хотели бы, чтобы Палестинское государство признали путем переговоров

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание несколькими европейскими странами Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что Байден является "решительным сторонником" решения ближневосточного конфликта на основе существования двух государств - Израиля и Палестины - "и был им на протяжении всей своей карьеры".

Реклама:

Президент США "считает, что Палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания", добавил он.

Как напоминает CNN, сам Байден в выходные подтвердил, что поддерживает решение о двух государствах, назвав его "единственным решением, когда два народа живут в мире, безопасности и достоинстве".

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что планируют признать Палестину.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызывает послов Испании и Норвегии на "воспитательную беседу" после того, как эти три страны объявили о решении признать Палестинское государство.