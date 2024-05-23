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Наводчик ракет РФ на Яворовский полигон, бывший КГБшник получил 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 15:04
Наводчик ракет РФ на Яворовский полигон, бывший КГБшник получил 15 лет тюрьмы
Александр Косторный. фото - "Суспільне"

Корректировщика ракетного удара по Яворовскому полигону, в результате которого погибло более 60 человек, бывшего работника КГБ 73-летнего Александра Косторного приговорили к 15 годам заключения.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, УП

Дословно ОГП: "При поддержании публичного обвинения прокурорами Львовской областной прокуратуры суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества".

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Детали: Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения уроженец города Львова - бывший работник КГБ СССР - сотрудничал с агентами ФСБ РФ. Он собирал данные о расположении военных объектов, оружия и объектов критической инфраструктуры в регионе.

Осужденный через мессенджер Теlegram переслал карту-схему Яворовского военного полигона. На ней было изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития.

13 марта 2022 года оккупанты совершили обстрел этих объектов, в целом выпустив более 30 ракет. Тогда погибло более 60 человек, более 160 получили ранения.

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Кроме этого, львовянин передавал врагу другую информацию с целью подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители задержали наводчика в июне 2022 года. Приговора он ждал под стражей.

Во время судебного заседания Косторный вину не признал, в содеянном не раскаялся.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Темы: госизменавойнаОфис генпрокурора
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