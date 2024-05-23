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Оккупанты совершили более 50 атак, больше всего на Купянском и Покровском направлениях – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 23 мая 2024, 20:04
Оккупанты совершили более 50 атак, больше всего на Купянском и Покровском направлениях – Генштаб
фото: Генштаб

Российские оккупанты продолжают активные наступательные действия на большинстве направлений, россияне совершили уже 53 попытки продвинуться вперед - больше всего на Купянском и Покровском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Враг продолжает активные наступательные действия на большинстве направлений. В текущие сутки оккупанты совершили уже 53 попытки продвинуться вперед. Больше всего - в полосах обороны воинских частей на Купянском и Покровском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор штурмовым группам противника".

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Детали: На Купянском направлении российские оккупанты уже 13 раз атаковали наши оборонительные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка.

Кроме того, враг нанес три авиаудара, бил неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки. Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.

На Краматорском направлении общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет шесть. Украинские воины продолжают отражать три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируемая. Захватчики нанесли еще два авиаудара - били из вооружения штурмовиков Су-25 по территории возле Дружбы и Северного.

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На Покровском направлении идет семь боевых столкновений, в частности на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. В общем враг совершил уже 16 попыток улучшить тактическое положение.

Украинские защитники жестко препятствуют оккупантам. Свои действия российские террористы поддержали шестью авиаударами - авиабомбы падали возле Евгеновки, Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлово, а НАРы враг применил неподалеку Уманского.

Остальные направления в настоящее время не имеют существенных изменений в обстановке.

Темы: Генштабвойна
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