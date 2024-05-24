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The Washington Post: Российская РЭБ глушит некоторое вооружение США в Украине

Татьяна ОлейникПятница, 24 мая 2024, 19:01
The Washington Post: Российская РЭБ глушит некоторое вооружение США в Украине
Российский комплекс РЭБ Р-330Ж «Житель». Фото из открытых источников

Издание The Washington Post пишет, что точность некоторых видов западного вооружения  в Украине снизилась из-за работы российской РЭБ.

Источник: The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки

Детали: Издание пишет, что после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. Речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение. В частности, снаряды Excalibur и системы HIMARS.

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Дословно: "Например, уровень успеха снарядов Excalibur, разработанных США, резко упал в течение нескольких месяцев – до менее 10 процентов поражений целей".

Детали: По данным издания, 6 месяцев назад, после того, как украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон прекратил поставки снарядов Excalibur.

Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сообщает, что Пентагон предполагал, что некоторые высокоточные виды оружия будут уничтожены российской радиоэлектронной борьбой и работал с Украиной, чтобы она могла этому противостоять.

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Впрочем, Россия "продолжает расширять использование средств радиоэлектронной борьбы".

Это способствует тому, что Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают искать способы противодействия российским инновациям.

Дословно: "Вторжение России в Украину создало современный полигон для испытаний западного оружия, которое никогда не использовалось против врага, обладавшего способностью глушить GPS-навигацию так, как Россия".

Детали: The Washington Post тоже пишет, что еще до того, как Соединенные Штаты прекратили поставки, украинские артиллеристы в большинстве прекратили использование Excalibur, поскольку они более тяжелы в использовании других снарядов.

Что касается российской РЭБ, то утверждается, что она также препятствует работе украинских пилотов: "для украинских пилотов нет открытых окон, где они чувствуют, что не находятся под прицелом". Впрочем, современные истребители F-16 позволили бы украинским Воздушным силам оттеснить российские самолеты.  

Относительно HIMARS издание сообщает, что они в течение первого года применения успешно уничтожали составы с вооружением россиян и командные пункты, впрочем, на второй год и их начал глушить российский РЭБ.

Как пишет The Washington Post, эта неэффективность привела к тому, что очень дорогие снаряды все чаще использовали для поражения менее приоритетных целей.

Киев до сих пор считает свои ракеты HIMARS эффективными, но российское глушение может привести к тому, что они будут промахиваться примерно на 15 метров и более.

Впрочем, по словам американского чиновника, в США оснащают HIMARS дополнительным оборудованием для обеспечения точной наводки на цели.

А один из способов, которым украинцы противодействуют российской РЭБ – использование беспилотников перед наведением на цели противника.

Читайте также: Издание The New York Times написало, что Россия перед наступлением на Харьковщину развернула передовые технологии для препятствования работе спутникового интернета Starlink, который ВСУ используют для связи, сбора разведданных и атак беспилотников.

Темы: войнаСШАоружиебоевые действия
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