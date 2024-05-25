Западные спецслужбы считают, что до конца года Украине грозят "большие" потери территории.

Источник: немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, которую цитирует Welt, "Европейская правда"

Детали: В материале говорится, что на данный момент "общая картина" для Украины выглядит мрачно из-за российского превосходства.

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В оценке разведки говорится, что не ожидается, что Киев сможет "перехватить инициативу" в 2024 году. До конца года Украина, вероятно, понесет "значительно большие территориальные потери", чем за месяцы, прошедшие с января.

Россияне используют артиллерию значительно сильнее, чем украинцы, и, прежде всего, Россия может "более чем компенсировать" свои потери. Киев, с другой стороны, не в состоянии призвать достаточное количество новых солдат, "чтобы компенсировать потери и создать резервы". Новые правила мобилизации "будут иметь влияние только в конце лета", поскольку призывники сначала должны пройти обучение.

Согласно этой оценке, ожидаемая потеря территории Украиной является следствием нынешней "оборонительной ориентации украинских вооруженных сил и связанного с этим затягивания боев". Украина хочет "сохранить личный состав" и сейчас "выигрывает время, уступая территорию". Киев надеется, что это даст ему "время для мобилизации и восстановления собственного военно-промышленного комплекса. Однако воздушные удары России по ВПК могут стать проблемой.

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Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер, заместитель председателя парламентского комитета по контролю над спецслужбами, подтвердил, что Украина имеет проблемы с боеприпасами и мобилизацией.

Но он также сказал, что сейчас "распространяются пессимистические сообщения о ситуации", очевидно, с целью "показать, что ситуация безнадежна и что военная поддержка больше не имеет смысла". Целью этого является "тонко, но жестоко" надавить на Киев, чтобы он "уступил территорию".

Кизеветтер прокомментировал эту оценку разведки, заявив, что Украина может "продолжать побеждать", но "каждая задержка в поддержке" со стороны Германии и других стран сделает это сложнее и дороже.

Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер, также член контрольного комитета, заявил, однако, что "по сути" оценка служб была правильной и "соответствует тому, что мне известно".

По его словам, неудачное наступление Украины в прошлом году показало, что "мы можем и должны предотвратить поражение Украины, но мы не можем обеспечить ее победу". Тот, кто продолжает требовать, чтобы "оружие А было доставлено быстрее, а оружие Б – в еще большем количестве", гоняется, по его мнению, за иллюзиями. "Постоянно увеличивать дозу, когда лекарства не действуют – это не убедительно", – сказал депутат.

Нарратив о безнадежности сопротивления, по его мнению, может быть преодолен только тогда, когда лозунг канцлера Олафа Шольца о том, что Украине будут помогать "столько, сколько потребуется", будет заменен на подход "все включено". Например, Украине должно быть разрешено использовать западное оружие для атак на российские производственные площадки, склады и перевалочные пункты в самой России. "Красные линии" должны исчезнуть, а производство вооружений должно быть ускорено, считает он.

Напомним, политик немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер высказался за то, чтобы больше не препятствовать Украине атаковать российскую территорию западным оружием.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.