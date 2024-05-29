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Летом россияне хотят вывезти с оккупированных территорий в РФ десятки тысяч украинских детей – ISW

Алена ИвашкивСреда, 29 мая 2024, 06:15
Летом россияне хотят вывезти с оккупированных территорий в РФ десятки тысяч украинских детей – ISW
фото: Pixabay

Российские власти готовятся активизировать депортацию украинских детей в Россию в течение лета, усиливая еще один компонент российской кампании геноцида в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил 27 мая, что регионы РФ "примут" более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года.

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А российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины, которые "посетят" Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях.

Пасечник также сообщил, что летние детские лагеря в оккупированном Крыму и на территории России готовятся "принять" более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета, включая летний лагерь "Океан" во Владивостоке, Приморский край (который находится ближе к Аляске, чем к Украине). 

Оккупационное Министерство труда Херсонской области также объявило, что дети из оккупированной Херсонской области поедут в лагерь "Океан" для участия в "образовательной, спортивной и культурной программе". 

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Оккупационный сенатор Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил 27 мая, что 575 детей из оккупированной Херсонской области посетят трехнедельные летние лагеря в оккупированном Крыму и российской республике Адыгея.

Министерство образования и науки "ЛНР" сообщило, что неустановленное количество подростков из оккупированной Луганской области посетит военно-патриотический спортивный лагерь в лагере "Авангард" в Волгоградской области России и пройдет подготовку по военно-инженерному делу, тактике, пожарному делу, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, эксплуатации беспилотников и тактической медицине.

Несмотря на усилия России представить летние лагеря для украинских детей как временные рекреационные и образовательные мероприятия, они являются фундаментальной составляющей российской кампании по депортации украинцев, включая детей, в Россию. 

Насильственное перемещение детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида, и поэтому многогранные схемы России по депортации украинских детей в Россию могут быть классифицированы как геноцидные акты. 

Украинские дети, которые были депортированы в Россию на такие "каникулы" или "летние лагеря", сталкиваются с программами русификации, направленными на изоляцию от своих украинских семей, языка, культуры и истории. 

Российские власти, вероятно, будут усиливать депортацию в течение всего лета под видом летних каникул, но эти программы являются актами геноцида против украинского народа, несмотря на усилия России замаскировать их под временные и положительные образовательные возможности.

Напомним:

Темы: депортация детиоккупацияРосcия
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