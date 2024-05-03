ISW: Путин наказывает Шойгу за неспособность достичь военных целей Кремля
Глава России Владимир Путин 2 мая встретился с губернатором Тульской области, аффилированным с "ЧВК Вагнера", Алексеем Дюминым. Это указывает на то, что Путин, возможно, стремится уменьшить власть министра обороны России Сергея Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неспособность достичь военных целей Кремля.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Дюмин, в частности, проинформировал Путина о вкладе Тульской области в полномасштабное вторжение России в Украину в президентской резиденции в Ново-Огарево Московской области.
Дюмин сосредоточился на трех темах: поддержка и обеспечение жильем участников боевых действий в Украине, совершенствование российской оборонно-промышленной базы и улучшение медицинской системы в Тульской области.
Отчет Дюмина выглядел, как попытка завоевать расположение Путина после того, как он потерял его во время мятежа главаря "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.
Дюмин неоднократно становился на сторону Пригожина в 2022 и 2023 годах, надеясь заменить самого министра обороны России Сергея Шойгу.
Путин, вероятно, намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после громкого ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля и перед президентской инаугурацией 7 мая, чтобы наказать возглавляемое Шойгу Минобороны за неспособность достичь военных целей Кремля.
Встреча Путина и Дюмина вызвала значительное количество дискуссий в российском информационном пространстве: многочисленные блогеры и политические комментаторы отмечали, что встреча состоялась в период между арестом Иванова и ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации.
Российские инсайдерские источники предполагали, что Кремль может назначить Дюмина на новую роль, связанную с российским ОПК.
Российские инсайдерские источники также интерпретировали заявление Шойгу от 1 мая о том, что России необходимо увеличить количество и качество вооружения и военной техники для "поддержания необходимого темпа наступления" во время совещания в Объединенном штабе "Специальной военной операции" в ночь на 1 мая, как прямую атаку на определенных российских политических деятелей.
Российский инсайдерский источник также утверждал 1 мая, что Шойгу подверг резкой критике Мантурова, "Ростех" и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в ответ на арест Иванова.
Сообщалось, что Шойгу имел особенно близкие отношения с Ивановым, и что арест Иванова вместе с внезапным возвращением на передний план Дюмина может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен работой Шойгу. Один из российских источников, однако, оценил, что отставка Шойгу в 2024 году маловероятна.
Встреча Путина и Дюмина также свидетельствует о том, что Путин, вероятно, является ответственным лицом, которое принимало решение об аресте Иванова.
ISW наблюдает, что Путин регулярно ротирует чиновников и военных командиров, которые пользуются его благосклонностью, надеясь стимулировать различные фракции к достижению его целей.
Ключевые выводы ISW за 2 мая:
- Украинские разведчики определили три попытки России дестабилизировать Украину и достичь победы, а представители украинской и американской разведки предоставили оценки ситуации на поле боя, которые согласуются с предыдущими прогнозами ISW о том, что российские войска могут взять Часов Яр, но очень маловероятно, что они захватят крупные украинские города.
- Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий оценил, что российские войска, вероятно, начнут наступательную операцию в направлении Харьковской и Сумской областей в конце мая или в начале июня 2024 года, но российские войска не смогут захватить Харьков или Сумы.
- Скибицкий отметил, что Кремль рассматривает информационные операции как вторую линию борьбы за победу над Украиной, и что нынешние российские информационные операции в значительной степени сосредоточены на подрыве украинских мобилизационных усилий и легитимности президента Украины Владимира Зеленского.
- Скибицкий подчеркнул, что третьим направлением усилий России, направленных на победу в Украине, является продолжающаяся кампания по дипломатической изоляции Украины.
- Государственный департамент США объявил 1 мая, что установил, что российские войска нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), подписантом которой является Россия.
- Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области, который связан с "ЧВК Вагнера", Алексеем Дюминым 2 мая. Это дополнительно указывает на то, что Путин, возможно, стремится уменьшить власть министра обороны России Сергея Шойгу, сбалансировав его с конкурентами.
- Путин, вероятно, намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после громкого ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля и перед президентской инаугурацией 7 мая, чтобы наказать возглавляемое Шойгу Минобороны за неспособность достичь военных целей Кремля.
- Встреча Путина и Дюмина свидетельствует о том, что Путин, вероятно, является ответственным лицом за решение об аресте Иванова.
- Недавние репрессии российского правительства против мигрантов из Центральной Азии, живущих в России и въезжающих в нее после нападения в "Крокус Сити Холле" 22 марта, похоже, ухудшают киргизско-российские отношения в дополнение к таджикско-российским.
- Парламент Грузии принял закон об "иностранных агентах" по российскому образцу во втором чтении 1 мая на фоне длительных протестов против этого закона в Тбилиси.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденное продвижение к западу от Авдеевки.
- Российские военные могли завербовать многочисленных заключенных, осужденных за тяжкие преступления, осенью 2023 года.