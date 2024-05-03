Зеленский назначил нового председателя Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Источник: соответствующий указ на сайте президента

Детали: Документ датирован 2-м мая.

Реклама:

Дословно в указе: "Назначить Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации".

Справка: В течение длительного времени Тюрин, который ранее занимал должность заместителя председателя ОГА, временно исполнял обязанности руководителя администрации с момента увольнения Сергея Гамалия в марте 2023 года.

Тюрину 46 лет. Имеет высшее образование правоведа, работал адвокатом.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Еще в середине февраля Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА.