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Зеленский назначил нового председателя Хмельницкой ОГА

Евгений КизиловПятница, 3 мая 2024, 11:21
Зеленский назначил нового председателя Хмельницкой ОГА
Сергей Тюрин. фото: его страница facebook

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Источник: соответствующий указ на сайте президента

Детали: Документ датирован 2-м мая.

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Дословно в указе: "Назначить Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации".

Справка: В течение длительного времени Тюрин, который ранее занимал должность заместителя председателя ОГА, временно исполнял обязанности руководителя администрации с момента увольнения Сергея Гамалия в марте 2023 года.

Тюрину 46 лет. Имеет высшее образование правоведа, работал адвокатом.

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Что предшествовало: Еще в середине февраля Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА.

Темы: ХмельнитчинаЗеленский
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