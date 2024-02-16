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Кабмин согласовал кандидатуру главы Хмельницкой ОГА

Валентина РоманенкоПятница, 16 февраля 2024, 15:18
Кабмин согласовал кандидатуру главы Хмельницкой ОГА
Сергей Тюрин. фото из его Facebook

Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "Согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации".

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Детали: В течение длительного времени Тюрин, который ранее занимал должность заместителя председателя ОГА, временно исполнял обязанности руководителя администрации с момента увольнения Сергея Гамалия в марте 2023 года.

Темы: ХмельнитчинаКабинет министров
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