Кабмин согласовал кандидатуру главы Хмельницкой ОГА
Пятница, 16 февраля 2024, 15:18
Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Прямая речь: "Согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации".
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Детали: В течение длительного времени Тюрин, который ранее занимал должность заместителя председателя ОГА, временно исполнял обязанности руководителя администрации с момента увольнения Сергея Гамалия в марте 2023 года.