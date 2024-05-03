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В ОП отклонили петицию о разблокировании иностранного оружия для "Азова"

Валентина РоманенкоПятница, 3 мая 2024, 11:58
В ОП отклонили петицию о разблокировании иностранного оружия для Азова
иллюстрация "Азова"

Сайт Офиса президента отклонил публикацию петиции о содействии разблокированию предоставления западного оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов".

Источник: пресс-служба бригады, командир бригады Денис Прокопенко

Дословно: "Несмотря на то, что "Азов" неоднократно демонстрировал свой профессионализм и эффективность, распространение российской пропаганды продолжает способствовать ограничению доступа к современному западному оружию 12-й бригаде "Азов".

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Публикация петиции, призывающей политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена.

Сайт официального интернет-представительства президента Украины дважды отклонил петицию".

Детали: В "Азове" напоминают, что их бойцы обороняли Мариуполь в 2022 году с ограниченными ресурсами и устаревшими образцами вооружения. Это стало следствием поправок в законах США, которые действуют с 2017-го года, и блокируют предоставление оружия и обеспечение обучения или другой помощи для батальона "Азов".

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""Азов" доказал кровью свой профессионализм и решимость в отражении российской агрессии. Бойцы 12-й бригады "Азов" ежедневно защищают цивилизованный мир и нуждаются в поддержке для получения современного западного вооружения", - отмечают в бригаде.

Что предшествовало: Командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко призвал исключить бригаду из законопроекта об оборонных ассигнованиях США, потому что это не позволяет предоставлять "Азову" западное вооружение.

Темы: Азоворужиепомощь Украиневойна
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