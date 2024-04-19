"Азов" просит убрать их из "черных списков" для получения западного вооружения
Командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко призвал исключить бригаду из законопроекта об оборонных ассигнованиях США, потому что это не позволяет "Азову" предоставлять западное вооружение.
Источник: Прокопенко в колонке для "Украинской правды"
Дословно: "Нонсенс. Это первое слово, которое приходит на ум, в контексте действующего запрета на передачу западного оружия "Азову"...
С 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"".
Имеется она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях...
Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову" еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и является унизительным для всего украинского войска".
Детали: Прокопенко отметил, что закон "Лихи" применяли в отношении "Азова" без каких-либо доказательств, основываясь на характеристике западных СМИ, которые сформировали свое отношение под влиянием российской пропаганды.
Эта поправка является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения.
Из-за этой правки даже после 2022 года "Азов" до сих пор не имеет возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получает необходимое вооружение, которое союзники передают Украине.
Также не существует никаких доказательств и подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет.
Сейчас делегации бойцов "Азова" принимают в США, Европе. Азовцы проводят встречи с представителями американского Конгресса, правозащитными организациями, выступают в ООН, в Совете Европы, в лучших западных университетах.
По словам Прокопенко, "Азов" принимают на самом высоком уровне во всем западном мире, но до сих пор не дают оружие.
Командир добавил, что "Азов" был первым в Украине подразделением, которое перешло на стандарты НАТО по собственной инициативе: "Без западного вооружения за 10 лет мы стали одним из самых боеспособных подразделений в стране".
Прокопенко призвал убрать "Азов" из Appropriations bill и всех "черных списков".