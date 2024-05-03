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Киевлянин выдавал себя за сотрудника СБУ и выманивал деньги у родственников военнопленных

Валентина РоманенкоПятница, 3 мая 2024, 12:48
Киевлянин выдавал себя за сотрудника СБУ и выманивал деньги у родственников военнопленных
фото СБУ

Правоохранители разоблачили киевлянина, который выманивал деньги у родственников украинских военнопленных, выдавая себя за сотрудника Службы безопасности Украины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Следователи отмечают, что за 8-10 тысяч американских долларов мошенник обещал "помочь" людям, которые разыскивают своих близких. Сумма зависела от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности.

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Для убедительности фигурант сообщал, что якобы имеет знакомых в органах РФ, которые решают вопрос о возвращении домой украинских военнопленных.

По данным следствия, мошенник требовал от потерпевших переводить деньги на его собственные банковские карты, которые в дальнейшем были изъяты в ходе обыска.

После получения средств он прекращал общение со своими жертвами и больше не выходил с ними на связь.

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Также в ходе документирования преступной деятельности стало известно, что он размещает в соцсетях ложные сообщения о сборе средств на авто для украинских защитников.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Указано, что сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители отмечают, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти.

Дословно СБУ: "Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

+38 044 321-11-21
+38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32

или на электронный адрес united_center@ssu.gov.ua".

Темы: мошенничествопленныеСБУКиев
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