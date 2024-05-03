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Будут судить депутатов Киевсовета, которые уклонились от военной службы

Валентина РоманенкоПятница, 3 мая 2024, 14:51
Будут судить депутатов Киевсовета, которые уклонились от военной службы
фото ГБР

Правоохранители передали в суд обвинительный акт об уклонении от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора, источник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей (ТРО -ред.), трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один - помощник депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу, однако получали денежное обеспечение.

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Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации".

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о следующих фигурантах:

  • Олег Левченко (фракция "Европейская солидарность"),
  • Михаил Терентьев (фракция "УДАР"),
  • Игорь Хацевич, (фракция "Европейская солидарность"),
  • Алексей Шпак, помощник депутата Хацевича.

Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации - в содействии в уклонении.

ВИДЕО ДНЯ

Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий.

Что предшествовало: О том, что четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, стало известно в августе 2023 года.

Темы: КиевсоветуклонистыГБРОфис генпрокурора
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