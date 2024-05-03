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В Украине была третья за день воздушная тревога: взлетал МиГ-31К

Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 20:41
В Украине была третья за день воздушная тревога: взлетал МиГ-31К
Карта – alerts.in.ua

В 20:36 3 мая во всех областях Украины объявляли третью за день воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".

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Обновлено: В 20:53 объявили отбой.

Что предшествовало: По всей территории Украины в 15.07 3 мая объявляли воздушную тревогу из-за активности российской авиации, в частности МиГ-31К. Она продолжалась 26 минут.

В 18:35 объявляли вторую воздушную тревогу из-за МиГ-31К. Она продолжалась 32 минуты.

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Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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