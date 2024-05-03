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Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся к наступлению – Зеленский

Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 21:20
Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся к наступлению – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией переходит в новый этап на фоне предполагаемого наступления РФ.

Источник: Зеленский на встрече с курсантами в Хмельницком.

Детали: По словам президента, россияне готовятся к попыткам расширить наступательные действия.

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Прямая речь: "Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попыткам расширить наступательные действия. И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать русский наступательный замысел"

"Мы должны доказать, что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь его целей, что бы он ни делал и как бы подло он ни действовал. Украина все равно будет одерживать верх".

Темы: войнаЗеленский
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