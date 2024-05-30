Силы обороны обезвредили еще 1 160 оккупантов и 10 танков

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ отминусовали более тысячи оккупантов, 10 танков и 35 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 506 260 (+1 160) человек,

танков − 7 710 (+10) ед,

боевых бронированных машин − 14 913 (+22) ед,

артиллерийских систем − 13 101 (+35) ед,

РСЗО − 1 088 (+1) ед,

средств ПВО − 815 (+0) ед,

самолетов − 357 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 532 (+22) ед,

крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,

кораблей/катеров − 27 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 17 849 (+53) ед,

специальной техники − 2 153 (+11) ед.

Данные уточняются.