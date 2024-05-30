Силы обороны обезвредили еще 1 160 оккупантов и 10 танков
Четверг, 30 мая 2024, 07:26
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ отминусовали более тысячи оккупантов, 10 танков и 35 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 506 260 (+1 160) человек,
- танков − 7 710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 14 913 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 13 101 (+35) ед,
- РСЗО − 1 088 (+1) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 532 (+22) ед,
- крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 849 (+53) ед,
- специальной техники − 2 153 (+11) ед.
Данные уточняются.