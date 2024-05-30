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Силы обороны обезвредили еще 1 160 оккупантов и 10 танков

Ирина БалачукЧетверг, 30 мая 2024, 07:26
Силы обороны обезвредили еще 1 160 оккупантов и 10 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ отминусовали более тысячи оккупантов, 10 танков и 35 артиллерийских систем. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 506 260 (+1 160) человек,
  • танков − 7 710 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 913 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 13 101 (+35) ед,
  • РСЗО − 1 088 (+1) ед,
  • средств ПВО − 815 (+0) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 532 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 849 (+53) ед,
  • специальной техники − 2 153 (+11) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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