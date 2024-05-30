На Днепропетровщине обломки "Шахедов" повредили дом и ЛЭП

Последствия российских атак на Днепропетровщине. Фото иллюстративное из Telegram Лысака

7 российских "Шахедов" сбили над территорией Днепропетровской области − обломки дронов повредили дом и линию электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью защитники сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских "Шахедов". В Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах. Из-за падения обломков в последнем повреждены частный дом и линия электропередач".

Реклама:

Детали: Также утром 30 мая захватчики атаковали Никопольский район. Попали дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине.

По словам Лысака, люди не пострадали, последствия уточняются.