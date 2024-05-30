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На Днепропетровщине обломки "Шахедов" повредили дом и ЛЭП

Ирина БалачукЧетверг, 30 мая 2024, 07:42
На Днепропетровщине обломки Шахедов повредили дом и ЛЭП
Последствия российских атак на Днепропетровщине. Фото иллюстративное из Telegram Лысака

7 российских "Шахедов" сбили над территорией Днепропетровской области − обломки дронов повредили дом и линию электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью защитники сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских "Шахедов". В Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах. Из-за падения обломков в последнем повреждены частный дом и линия электропередач".

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Детали: Также утром 30 мая захватчики атаковали Никопольский район. Попали дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине.

По словам Лысака, люди не пострадали, последствия уточняются.

Темы: Днепропетровская областьШахед
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