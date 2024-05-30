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Россияне наращивают силы вблизи Харьковщины, но их недостаточно для прорыва нашей обороны − Сырский

Ирина БалачукЧетверг, 30 мая 2024, 08:44
Россияне наращивают силы вблизи Харьковщины, но их недостаточно для прорыва нашей обороны − Сырский
ФОТО С FACEBOOK СЫРСКОГО 

Российские оккупанты увеличивают количество войск в районе населенных пунктов Стрелечья − Липцы и Волчанск на Харьковщине, но этих сил недостаточно для полномасштабного наступления.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook 

Детали: Сырский сообщил, что работал в бригадах и батальонах, которые ведут оборону на Харьковском направлении.

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Прямая речь главнокомандующего: "Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча − Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов. Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны".

Детали: Сырский отметил, что действия врага затруднены из-за переброски украинских резервов на угрожающие направления и усиления обороны. 

На снижение наступательных возможностей россиян также, по его словам, повлияло создание резерва боеприпасов и эффективное поражение оккупантов.

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Из-за этого, по мнению Сырского, захватчики перешли к тактике поражения украинских позиций с помощью артиллерии и ударов КАБами. 

"В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", − сказал главнокомандующий. 

 
Фото с FACebook СЫрского 

Он добавил, что сейчас военное руководство принимает "неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ".

Сырский также сообщил, что во время пребывания на Харьковщине, "заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам и проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника".

Темы: СырскийХарьковская область
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