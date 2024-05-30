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Дроны ГУР поразили 2 российских катера во временно оккупированном Крыму – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 мая 2024, 09:13
Дроны ГУР поразили 2 российских катера во временно оккупированном Крыму – источник
МОРСКОЙ ДРОН «МАГУРА». ФОТО GETTY IMAGES

В ночь 30 мая в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины были поражены два российских катера, предположительно - типа КС-701 "Тунец" - во временно оккупированном Крыму.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: По данным источника УП, украинские морские дроны "Магура V5" атаковали катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

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Прямая речь: "Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно".

Знать больше: Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

Темы: беспилотникиГУРКрымвойна
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