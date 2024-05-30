Дроны ГУР поразили 2 российских катера во временно оккупированном Крыму – источник

В ночь 30 мая в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины были поражены два российских катера, предположительно - типа КС-701 "Тунец" - во временно оккупированном Крыму.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: По данным источника УП, украинские морские дроны "Магура V5" атаковали катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

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Прямая речь: "Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно".

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