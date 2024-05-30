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Байден думает снять запрет для Украины бить по территории России оружием США – NYT

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 30 мая 2024, 12:11
Байден думает снять запрет для Украины бить по территории России оружием США – NYT
фото: getty images

Президент США Джо Байден приближается к тому, чтобы изменить свою позицию и дать разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Источник: материал The New York Times, "Европейская правда"

Детали: Как указано в публикации, после многомесячных призывов президента Украины Владимира Зеленского о снятии ограничений Белый дом начал формальную – и, очевидно, быструю – переоценку того, стоит ли идти на такой риск.

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Некоторые из советников Байдена говорят, что считают изменение его позиции неизбежным.

Но, как отмечает издание, если президент США и изменит свою позицию, то разрешение на удары по РФ будет связано с жесткими ограничениями на использование украинцами предоставленного американцами оружия.

Издание предполагает, что удары оружием США будут ограничены его применением лишь по военным целям, расположенным в пределах границ России, откуда оккупационные войска атакуют Украину.

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В публикации говорится, что Байден, вероятно, сохранит запрет на использование американского оружия для нанесения ударов в глубине российской территории или по объектам критической инфраструктуры.

Американские чиновники на условиях анонимности говорят, что если Байден изменит позицию, то, скорее всего, он никогда не объявит об этом. Вместо этого американские артиллерийские снаряды и ракеты "просто начнут падать на российские военные объекты".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что администрация Байдена может быть открытой к разрешению Украине бить американским оружием по территории РФ.

Напомним:

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Читайте также: Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины

Темы: БайденСШАоружиевойна
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